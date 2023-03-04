Італія

Турецький півзахисник доволі високо себе оцінює.

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу вважає себе одним з найкращих гравців у Європі на своїй позиції. На думку турка, в АПЛ він мав би куди більше уваги.

"Я недалекий від таких гравців, як Де Брюйне, Модріч, Педрі, Каземіро... Бачу себе серед п’ятірки найкращих у Європі на своїй позиції.

Іноді, деякі гравці, які грають, наприклад, у Прем'єр-лізі, отримують більше уваги", — наводить слова турка Goal.

Зазначимо, що в цьому сезоні Хакан Чалханоглу відіграв 32 поєдинки, в яких відзначився трьома голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер домовився з Чалханоглу про новий контракт.