Італія

Захисник може змінити клуб влітку.

Захисник Лечче Самуель Умтіті, права на якого належать Барселоні, проводить потужний сезон та зацікавив Інтер, повідомляє видання As.

"Нерадзуррі" шукають нового футболіста в центр захисту через те, що влітку команду покине основний футболіст — Мілан Шкрініар.

Зазначимо, що в цьому сезоні французький захисник провів 12 матчів на клубному рівні, в яких отримав чотири попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Самуеля Умтіті претендує інша міланська команда — Мілан.