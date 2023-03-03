Захисник може змінити клуб влітку.
Самуель Умтіті, getty images
03 березня 2023, 23:00
Захисник Лечче Самуель Умтіті, права на якого належать Барселоні, проводить потужний сезон та зацікавив Інтер, повідомляє видання As.
"Нерадзуррі" шукають нового футболіста в центр захисту через те, що влітку команду покине основний футболіст — Мілан Шкрініар.
Зазначимо, що в цьому сезоні французький захисник провів 12 матчів на клубному рівні, в яких отримав чотири попередження.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Самуеля Умтіті претендує інша міланська команда — Мілан.