Італія

Відбувся черговий матч 25 туру італійського чемпіонату.

У матчі 25 туру італійської Серії А Монца на своєму полі здобула перемогу над Емполі з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 21 хвилині результативним ударом у складі господарів відзначився Патрік Куррія. Згодом на початку другого тайму Мартін Сатріано зрівняв цифри на табло. Перемогу господарям поля приніс гол у виконанні Армандо Іццо на 67 хвилині.

Після 25 турів Монца набрала 32 очки та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А, а у Емполі — 28 балів та 13 рядок.

Монца — Емполі 2:1

Голи: Куррія, 21, Іццо, 67 — Сатріано, 51.

Монца: Ді Грегоріо — Аугустон (Карбоні, 65), Кальдірола, Марі, Іццо, Бірінделлі (Колпані, 71) — Сенсі (Мачін, 65), Пессіна — Капрарі (Валоті, 83), Куррія — Петанья (Гюстк'єр, 82).

Емполі: Перісан — Парізі (Какаче, 87), Луперто, Ісмайлі, Стоянович — Бандінеллі (Фацціні, 72), Марін, Акпа-Акпро (Віньято, 87) — Бальданці (П'яца, 72) — Сатріано, Капуто (Пікколі, 80).

Попередження: Бірінделлі, Пессіна — Парізі, Акпа-Акпро, Марін.