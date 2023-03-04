Відбувся черговий матч 25 туру італійського чемпіонату.
Монца - Емполі, Getty Images
04 березня 2023, 17:56
У матчі 25 туру італійської Серії А Монца на своєму полі здобула перемогу над Емполі з рахунком 2:1.
Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 21 хвилині результативним ударом у складі господарів відзначився Патрік Куррія. Згодом на початку другого тайму Мартін Сатріано зрівняв цифри на табло. Перемогу господарям поля приніс гол у виконанні Армандо Іццо на 67 хвилині.
Після 25 турів Монца набрала 32 очки та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А, а у Емполі — 28 балів та 13 рядок.
Монца — Емполі 2:1
Голи: Куррія, 21, Іццо, 67 — Сатріано, 51.
Монца: Ді Грегоріо — Аугустон (Карбоні, 65), Кальдірола, Марі, Іццо, Бірінделлі (Колпані, 71) — Сенсі (Мачін, 65), Пессіна — Капрарі (Валоті, 83), Куррія — Петанья (Гюстк'єр, 82).
Емполі: Перісан — Парізі (Какаче, 87), Луперто, Ісмайлі, Стоянович — Бандінеллі (Фацціні, 72), Марін, Акпа-Акпро (Віньято, 87) — Бальданці (П'яца, 72) — Сатріано, Капуто (Пікколі, 80).
Попередження: Бірінделлі, Пессіна — Парізі, Акпа-Акпро, Марін.