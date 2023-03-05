Італія

Захисник прокоментував перемогу над Міланом.

Фіорентина напередодні в рамках двадцять п’ятого туру італійської Серії A здобула перемогу над Міланом на власному полі.

Фіорентина — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Захисник "лілій" Додо, на рахунку якого гольовий пас під другий м’яч його команди, після завершення зустрічі прокоментував побачене на полі.

"Чим нас годує Італьяно? Він змушує нас їсти тільки пасту, а вдома їм ще й піканью.

Проти усіх командам, які приїздить грати з нами, ми можемо добре себе показувати та перемагати. Я задоволений результатом і своєю грою. Я чекав на подібний момент, і мені вдалося зробити результативну передачу на Йовича.

Італьяно сказав мені, що чекав від мене асисту, тому що, за його словами, я дуже сильний крайній захисник. Але при цьому мені потрібно зарекомендувати себе в Італії.

Що ж до моїх танців із тренером, то я танцюю приблизно так само, як Неймар. Це — бразильська фішка. Ми завжди дивимось нові відео від Вінісіуса в Tik Tok, а потім повторюємо це тут, у Італії.

Чи була Фіорентина сьогодні найкращою серед усіх матчів сезону? Ми наполегливо працювали і заздалегідь казали, що це буде складна гра. Але ми також сказали, що могли виграти у Верони та в Лізі Конференції.

Тренер розмовляв з нами цього тижня, він сказав нам викластися на повну, і саме це ми зробили", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі Фіорентина зіграє в гостях проти Кремонезе.