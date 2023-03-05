Захисник прокоментував перемогу над Міланом.
Додо, Getty Images
05 березня 2023, 08:40
Фіорентина напередодні в рамках двадцять п’ятого туру італійської Серії A здобула перемогу над Міланом на власному полі.
Фіорентина — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А
Захисник "лілій" Додо, на рахунку якого гольовий пас під другий м’яч його команди, після завершення зустрічі прокоментував побачене на полі.
"Чим нас годує Італьяно? Він змушує нас їсти тільки пасту, а вдома їм ще й піканью.
Проти усіх командам, які приїздить грати з нами, ми можемо добре себе показувати та перемагати. Я задоволений результатом і своєю грою. Я чекав на подібний момент, і мені вдалося зробити результативну передачу на Йовича.
Італьяно сказав мені, що чекав від мене асисту, тому що, за його словами, я дуже сильний крайній захисник. Але при цьому мені потрібно зарекомендувати себе в Італії.
Що ж до моїх танців із тренером, то я танцюю приблизно так само, як Неймар. Це — бразильська фішка. Ми завжди дивимось нові відео від Вінісіуса в Tik Tok, а потім повторюємо це тут, у Італії.
Чи була Фіорентина сьогодні найкращою серед усіх матчів сезону? Ми наполегливо працювали і заздалегідь казали, що це буде складна гра. Але ми також сказали, що могли виграти у Верони та в Лізі Конференції.
Тренер розмовляв з нами цього тижня, він сказав нам викластися на повну, і саме це ми зробили", — заявив бразильський виконавець.
У наступному турі Фіорентина зіграє в гостях проти Кремонезе.