У поєдинку 25 туру італійської Серії А Аталанта поділила очки з Удінезе.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Після 25 ігор Аталанта набрала 42 очки та посідає шосте місце в турнірній таблиці Серії А, а в Удінезе — 32 бали та дев'ятий рядок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аталанта — Удінезе в італійській Серії А:

Аталанта — Удінезе 0:0

Аталанта: Муссо, Толой, Деміраль, Джимсіті, Мале, Де Роон, Коопмейнерс (Едерсон 41), Руджері, Лукман (Муріель 63), Бога (Пашаліч 63), Хойлунд (Ворлiцкi 90+1)

Удінезе: Сільвестрі, Бекао, Бійол, Н. Перес, Ебоселе (Мазіна 78), Уолас, Арслан (Перейра 59), Ловріч (Самарджич 78), Удоджі, Саксесс (Товен 65), Бету

Попередження: Едерсон 44, Джимсіті 45+1 — Ловріч 35, Бекао 42, Ебоселе 78