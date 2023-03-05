Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 4 березня 2023 року, 19:00.
Аталанта — Удінезе, Getty Images
05 березня 2023, 09:15
У поєдинку 25 туру італійської Серії А Аталанта поділила очки з Удінезе.
Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Після 25 ігор Аталанта набрала 42 очки та посідає шосте місце в турнірній таблиці Серії А, а в Удінезе — 32 бали та дев'ятий рядок.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аталанта — Удінезе в італійській Серії А:
Аталанта — Удінезе 0:0
Аталанта: Муссо, Толой, Деміраль, Джимсіті, Мале, Де Роон, Коопмейнерс (Едерсон 41), Руджері, Лукман (Муріель 63), Бога (Пашаліч 63), Хойлунд (Ворлiцкi 90+1)
Удінезе: Сільвестрі, Бекао, Бійол, Н. Перес, Ебоселе (Мазіна 78), Уолас, Арслан (Перейра 59), Ловріч (Самарджич 78), Удоджі, Саксесс (Товен 65), Бету
Попередження: Едерсон 44, Джимсіті 45+1 — Ловріч 35, Бекао 42, Ебоселе 78