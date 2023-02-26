Італія

Відбувся черговий матч 24 туру італійського чемпіонату.

У матчі 24 туру італійської Серії А Удінезе на своєму полі поділив очки зі Спецією. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито вже на шостій хвилині, коли Нзола розписався у воротах господарів. Однак у середині тайму Бету зрівняв цифри на табло.

На початку другого тайму господарі вийшли вперед зусиллями Перейри, але на 72 хвилині Нзола оформив дубль, зрівнявши рахунок на табло.

Український півзахисник Віктор Коваленко вийшов на поле лише на останній хвилині зустрічі, замінивши Бурабію.

Після 24 турів Удінезе набрав 31 очко та посідає 10 місце у Серії А, а у Спеції – 20 балів та 17 рядок перед зоною вильоту.

Удінезе — Спеція 2:2

Голи: Бету, 24, Перейра, 55 — Нзола, 6, 72.

Удінезе: Сільвестрі — Масіна, Бекао, Перес — Удогі, Ловрич (Арслан, 83), Сілва (Несторовскі, 90+2), Перейра (Самарджич, 66), Ехізібує — Бету, Саксесс (Товен, 66).

Спеція: Драговські — Реца, Ніколау, Ампаду, Айду — Екдаль, Бурабія (Коваленко, 90) — Г'ясі, Агудело (Мальдіні, 74), Верде (Шомуродов, 62) — Нзола (Кальдара, 89).

Попередження: Ехізібує, Бекао — Ніколау.