Італія

Функціонер прокоментував успіх команди.

Фіорентина напередодні в рамках двадцять п’ятого туру італійської Серії A здобула перемогу над Міланом на власному полі.

Фіорентина — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Президент "лілій" Рокко Комміссо після завершення зустрічі прокоментував побачене на полі.

"Хочу подякувати своїм уболівальникам, тому що сьогодні ми встановили рекорд відвідуваності за останні 40 років з цією публікою. Ми перемогли чудову команду. Багато критиків казали, що ми не можемо обіграти великі клуби, але сьогодні ми це зробили.

Сьогодні я сказав Ніко Гонсалесу, що він заб'є гол. Чудовий м’яч записав на свій рахунок і Йович, добре зіграв Артур Кабрал. Наші форварди сильні, їх критикують, але, на щастя, Рокко з ними, і він ніколи не критикував своїх гравців.

Я перед матчем сказав, що ці двоє забили 20 голів у цьому сезоні. А тепер уже 21. Якщо хтось просто порахує, він зрозуміє, що витратити 15 мільйонів євро на двох гравців, які забили 21 гол, — це вигідна угода.

Сьогодні зі мною на трибунах був брат Давіде Асторі. Досі важко від цієї втрати. Асторі так багато зробив для Фіорентини та духу жителів Флоренції. Йому присвячується ця гра. Він був із нами на полі, щоб допомогти нам перемогти таку велику команду, як Мілан", — заявив італійський функціонер.

У наступному турі Фіорентина зіграє в гостях проти Кремонезе.