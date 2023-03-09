Італія

Француз може перебратись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення середньої лінії в майбутнє літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, англійський клуб знов цікавиться півзахисником Ювентуса Адрієном Рабьо.

Зазначимо, що контракт французького футболіста з Ювентусом завершується влітку цього року.

В цьому сезоні Адрієн Рабьо провів 29 поєдинків, в яких відзначився сімома голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший представник чемпіонату Англії, Ліверпуль, спробує підписати Рабьо.