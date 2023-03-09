Француз може перебратись в АПЛ.
Адрієн Рабьо, getty images
09 березня 2023, 20:33
Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення середньої лінії в майбутнє літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, англійський клуб знов цікавиться півзахисником Ювентуса Адрієном Рабьо.
Зазначимо, що контракт французького футболіста з Ювентусом завершується влітку цього року.
В цьому сезоні Адрієн Рабьо провів 29 поєдинків, в яких відзначився сімома голами та двома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший представник чемпіонату Англії, Ліверпуль, спробує підписати Рабьо.