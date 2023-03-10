Італія

Форвард може перебратись в Серію А.

Торіно довгий час цікавився нападником СК Дніпро-1 Артемом Довбиком, проте до серйозних перемовин справа не дійшла.

Втім, як повідомляє видання Tuttosport, туринський клуб відновив інтерес до українського футболіста.

Стверджується, що Торіно хоче підсилити позицію нападника, але окрім Довбика італійський клуб розглядає кандидатуру Мбала Нзола зі Спеції.

Зазначимо, що в цьому сезоні форвард провів 24 матчі на клубному рівні, в яких відзначився 17 голами та п'ятьма голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дніпро-1 веде перемовини з Довбиком щодо продовження контракту.