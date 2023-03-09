Україна

Клуб обговорює з нападником пролонгацію угоди.

Виконавчий директор Дніпра-1 Андрій Русол підтвердив, що клуб веде перемовини з нападником Артемом Довбиком щодо продовження контракту, термін якого спливає в кінці цього року.

"Ми зараз з Артемом ведемо перемовини щодо продовження контракту. Сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть якісь новини. Ми та Артем розуміємо, що це буде хорошим кроком з його боку, якщо буде "хепі-енд", хороша історія для обох сторін.

Тому я спокійний стосовно цієї теми. Вважаю, що ми знайдемо компроміс і все буде добре", — сказав Русол на пресконференції.

Раніше Довбиком цікавився Брюгге, за який виступає Роман Яремчук.