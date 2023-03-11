Італія

Клуб розглядає варіант з запрошенням свого колишнього тренера.

Інтер переживає не найкращий відрізок сезону та демонструє невдалі результати, тому майбутнє Сімоне Індзагі в команді — під великим питанням.

Як повідомляє портал Football Insider, італійський гранд націлений на підписання тренера Тоттенгема Антоніо Конте.

Інтер в цьому чемпіонаті Італії знаходиться на другій позиції в турнірній таблиці, відстаючи на 15 балів від Наполі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер спробує підписати Скамакку, якщо не вдасться продовжити контракт із Джеко.