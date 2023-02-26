Іспанія

Француз може перейти в каталонський клуб.

Нападник Боруссії М. Маркус Тюрам може стати гравцем мюнхенської Барселони, стверджує Mundo Deportivo.

Контракт Тюрама з Боруссією діє до кінця цього сезону, тому він змінить команду в статусі вільного агента. Каталонці високо цінують форварда німецького клубу за універсальність, крім того іспанці хочуть безплатно отримати сформованого суперфорварда.

У поточному сезоні Бундесліги 25-річний форвард провів 23 матчі, відзначившись 14 голами та чотирма асистами.

Раніше до гравця проявляли інтерес Тоттенгем, Ліверпуль та Арсенал.