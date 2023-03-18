Італія

У французького футболіста проблеми зі здоров'ям.

Захисник Мілана Тео Ернандес не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі проти Удінезе. Про це повідомляє TuttoSport.

За інформацією джерела, у 25-річного француза виникли проблеми зі здоров'ям — він захворів, через що не вирушив із "россонері" на гру.

Також найближчу гру пропустить нападник Мілана Олів'є Жиру, якого дискваліфіковано.

Нагадаємо, матч 27 туру італійської Серії А між Удінезе та Міланом відбудеться сьогодні, 18 березня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.