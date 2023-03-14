Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 13 березня 2023 року, 21:45.
Мілан — Салернітана, Getty Images
14 березня 2023, 08:15
У поєдинку 26 туру італійської Серії А Мілан на своєму полі поділив очки із Салернітаною. Матч закінчився із рахунком 1:1.
У складі команди Стефано Піолі результативним ударом відзначився Жиру, а у гостей гол на рахунку Діа.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Салернітана в 26 турі італійської Серії А-2022/23:
Мілан — Салернітана 1:1
Голи: Жиру, 45+1 — Діа, 61.
Мілан: Меньян — Калулу, Тіав, Томорі — Салемакерс (Флоренці, 77), Беннасер (Тоналі, 85), Крунич, Ернандес — Діас (Де Кетеларе, 62), Жиру (Ібрагімович, 62), Леау (Орігі, 62).
Салернітана: Очоа — Данилюк, Дьомбер, Пірола (Ловато, 68) — Маццоккі (Самбіа, 83), Бохінен (Чрнігой, 83), Кулібалі, Брадарич — Кастанос (Пьонтек, 56), Діа, Кандрева (Бонаццолі, 68).