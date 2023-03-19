Італія

Лаціо знизив трансферну вартість серба.

Лаціо готовий продати сербського центрального півзахисника Сергія Мілінковича-Савича. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, римський клуб готовий розглянути пропозиції від 40 мільйонів євро. Раніше президент клубу Клаудіо Лотіто наполягав на сумі у 70 мільйонів євро. Очікується, що трансфер може відбутися під час літнього трансферного вікна.

У нинішньому сезоні чемпіонату Італії півзахисник зіграв у 24 матчах, забив 4 голи та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Арсенал — головний претендент на Мілінковича-Савича.