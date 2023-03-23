Україна

Ігор Дедишин — про цілі клубу.

Генеральний директор футбольного клубу Рух Ігор Дедишин прокоментував актуальні події в житті "жовто-чорних".

"Я переконаний, що з таким підбором футболістів наша команда точно не на виліт. Розумію, що це футбол, і в ньому всяке може трапитися, не бачу жодної трагедії в тому, якщо не виконаємо завдання, хоча я такого і не припускаю. До тренерських штабів зараз є повна довіра, так само є і впевненість у тому, що наша команда буде розвиватися. Вірю в те, що вона здатна показувати хороші результати та хороший рівень гри.

Зрозуміло, що ми ставимо завдання перед нашими тренерами зберегти прописку в Прем’єр-лізі. Було б дивним, якби ми їм казали щось інше. Переконаний, що вони його виконають. Хочу, щоби ця віра та впевненість передалася і тренерському штабу, і всім футболістам нашої команди", — передає слова Дедишина офіційний сайт Руху.

Наразі Рух посідає 14 місце в таблиці УПЛ.