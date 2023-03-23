Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головним арбітром поєдинку в рамках відбору на Євро-2024 призначений Сердар Гезюбююк.

Вже за кілька днів національна збірна України розпочне свій шлях у відбірному циклі Євро-2024 матчем проти Англії.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, обслужить цей поєдинок бригада арбітрів із Нідерландів на чолі із Сердаром Гезюбююком.

Помічниками 37-річного рефері будуть Ервін Зейнтра та Йохан Бальдер, а четвертим арбітром виступить Річард Вільгельмус Мартенс.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.