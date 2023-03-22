Дивитись онлайн-трансляцію матчу Італія — Англія.
Італія - Англія, Getty Images
22 березня 2023, 11:00
У четвер, 23 березня, збірна Італії проведе свій перший матч у відбірному циклі Євро-2024. Суперником буде Англія, тож на вболівальників чекає яскравий футбол.
Матч пройде в Неаполі на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів невеликим фаворитом є команда Гарета Саутгейта.
Між собою національні команди провели 30 поєдинків, з яких італійці виграли 11, а англійці – вісім. За статистикою забитих та пропущених м'ячів практично нічия – 33 проти 34.
Італія — Англія: онлайн-трансляція
На цій сторінці буде доступна Live-трансляція о 21:45 за київським часом.
У прямому ефірі матч покаже медіа-платформа MEGOGO.
Також слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.