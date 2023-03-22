Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Італія — Англія.

У четвер, 23 березня, збірна Італії проведе свій перший матч у відбірному циклі Євро-2024. Суперником буде Англія, тож на вболівальників чекає яскравий футбол.

Матч пройде в Неаполі на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів невеликим фаворитом є команда Гарета Саутгейта.

Між собою національні команди провели 30 поєдинків, з яких італійці виграли 11, а англійці – вісім. За статистикою забитих та пропущених м'ячів практично нічия – 33 проти 34.

Італія — Англія: онлайн-трансляція

На цій сторінці буде доступна Live-трансляція о 21:45 за київським часом.

У прямому ефірі матч покаже медіа-платформа MEGOGO.

Також слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.