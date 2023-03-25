Італія

Римська команда не готова активувати опцію викупу футболіста.

Півзахисник Роми Джорджиньо Вейналдум може продовжити виступати у команді Жозе Моуріньо. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, керівництво римського клубу має намір продовжити оренду 32-річного голландця, незважаючи на те, що він пропустив більшу частину сезону через травму.

Також наголошується, що Рома не готова активувати опцію викупу Джорджиньо, яка розрахована на суму 10 мільйонів євро.

Чинний контракт футболіста з ПСЖ розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону Вейналдум провів 11 поєдинків, у яких забив один гол.