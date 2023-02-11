Італія

32-річний футболіст поновився після травми.

Рома у поєдинку 22 туру італійської Серії А не змогла обіграти Лечче (1:1).

У цьому матчі на полі з'явився півзахисник "вовків" Джорджиньо Вейналдум, який вийшов на заміну на 83 хвилині поєдинку.

Нагадаємо, Вейналдум перебрався до Роми з ПСЖ на правах оренди, але в першому ж матчі зламав ногу, через що відновлювався півроку. Він був відсутній на полі упродовж 181 дня.

Зазначимо, що у контракті Вейналдума є опція викупу за фіксовану суму після закінчення оренди наприкінці сезону.