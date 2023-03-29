Італія

Грузин продовжить виступи в Неаполі.

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія продовжить контракт із клубом, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, півзахисник дав згоду на укладання нової угоди. Вона буде розрахована до 2028 року. Сторонам залишилось узгодити останні деталі.

Зарплата гравця зросте з 1 мільйона євро до 2,5 мільйонів на рік. З урахуванням бонусів щорічний дохід грузинського футболіста може становити 4 мільйони євро. Суму відступних у контракт не включено.

Нагадаємо, що Кварацхелія у сезоні-2022/23 провів за Наполі 30 поєдинків, забив 14 голів та віддав 14 асистів. До речі, гол Кварацхелі у ворота Аталанти визнано найкращим у Серії А в березні.