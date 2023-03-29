Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Іспанії прокоментував поразку у відборі до Євро-2024.

Збірна Іспанії напередодні програла Шотландії в гостьовому матчі другого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Шотландія — Іспанія 2:0 Відео голів та огляд кваліфікації Євро-2024

Півзахисник "Фурії Роха" Родрі після завершення зустрічі відзначився різким коментарем стосовно гри суперників.

"Це — їхня манера гри, і ми повинні її поважати, але для мене вони більше схожа на сміття. Завжди затягують час, провокують нас, падають... Для мене це не футбол.

Зважаючи на швидкість гри, ми не мали права зупинятись. Суддя повинен реагувати на подібне, але він нічого не казав суперникам.

Результат нас трохи засмучує, тому що ми хотіли перемогти. Ми повинні використовувати наші найліпші якості, і перед другим матчем ми вже будемо навчені на гіркому досвіді. Ми хотіли боротись, запрошували суперників у двобої, але вони були налаштовані геть на інше.

Але в жодному разі не втрачайте віри в нашу команду, будь ласка, тому що ми працюємо над собою. Багато речей були зроблені нами добре в цій грі, але й були конкретні помилки, за які нас покарали. Проте це — частина великої роботи, не більше. Кожен колись виграє та кожен колись програє.

Очевидно, що вони забили два свої найліпші момент, після чого ми намагались урятувати гру. У нас було дві гарні нагоди та доволі багато напівмоментів, особливо в першому таймі.

Суперники зіграли добре, і гра на їхньому полі не є для нас виправданням, бо ми повинні були адаптуватись. Перший гол неначе поставив нас на гальма, бо важко грати проти п’яти захисників у лінію на чужій половині. У нас були певні варіанти для такого випадку, але потрібно було бути більш ефективними на завершення", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі Іспанія гратиме в гостях у Грузії.