Німеччина

Слова форварда про контрольний матч.

Нападник збірної Німеччини Ніклас Фюллькруг прокоментував поразку від Бельгії (2:3) у контрольному поєдинку.

"Ми все одно показали хорошу гру в цілому та продемонстрували моральний дух. На жаль, не винагородили себе позитивним результатом.

Ми пропустили перші два голи надто легко і надто швидко, але потім отримали свої шанси проти такої топкоманди", сказав Ніклас Фюллькруг.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Німеччина — Бельгія.