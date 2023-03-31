Італія

Найкращий бомбардир Серії А не зіграє проти принципового суперника.

Нападник Наполі Віктор Осімген не зіграє в центральному матчі 28 туру Серії А проти Мілана, повідомляється на офіційному сайті неаполітанської команди.

Форвард повернувся із розташування збірної з травмою. У гравця діагностували пошкодження привідного м'яза. Його стан ще раз оцінять через тиждень.

Матч Наполі — Мілан відбудеться 2 квітня. Початок о 21.45. Нагадаємо, що ці ж команди зіграють між собою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.