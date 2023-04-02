Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 1 квітня 2023 року, 21:45.

Туринський Ювентус у рамках двадцять восьмого туру італійської Серії A на власному полі приймав одного з аутсайдерів національної першості — Верону.

Команда Массіміліано Аллегрі не награла на забитий м’яч за підсумком першої половини зустрічі, провівши цілком рівну гру зі своїми суперниками, які хоча б поцілили у площину воріт Щесни, на відміну від господарів.

Після перерви вже Верона більше тримала м’яч у власних ногах, однак на самому початку другого тайму забив Мойзе Кін, після чого Юве мав ще кілька непоганих нагод для того, аби подвоїти перевагу, чого не можна було сказали щодо шансів гостей відігратись.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Верона у Серії A:

Ювентус — Верона 1:0

Гол: Кін, 56

Ювентус: Щесни, Гатті, Бремер, Даніло, Куадрадо (Костич 66), Фаджолі, Локателлі, Барренечеа (Міретті 46), Де Шильо, Мілік (Ді Марія 60), Кін (Влахович 60).

Верона: Монтіпо, Давідовіч, Маньяні, Чеккеріні (Кабал 66), Фараоні (Ф. Терраччьяно 81), Тамез, Велозу (Верді 66), Депаолі (Дойг 67), Дуда, Лазанья (Нгонг 78), Гаїч.

Попередження: Кен — Депаолі, Гаїч