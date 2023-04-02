Італія

Римський клуб скористався червоною карткою Мурільо у другому таймі.

У рамках 28 туру італійської Серії А Рома приймала на своєму полі Сампдорію, де не залишила супернику жодних шансів.

Всі проблеми гостей почалися після того, як Мурільйо отримав червону картку на 55-й хвилині.

Залишившись у меншості, Сампдорія пропустила від Роми три м'ячі і зазнала розгромної поразки.

Рома — Сампдорія 3:0

Голи: Вейналдум 57, Дібала 89 (пен.), Ель-Шаараві 90+4

Рома: Патрісіу, Залевські (Челік 87), Смоллінг, Д. Льоренте, Спінаццола, Матіч, Вейналдум, Дібала, Лоренцо Пеллегріні (Сольбаккен 80), Ель-Шаараві, Абрагам (Белотті 58)

Сампдорія: Равалья, Дзанолі (Хесе 89), Мурільо, Аміоне, Леріс, Вінкс (Малагріда 89), Рінкон (Паолетті 67), Ауджелло, Джурічіч, Кюйзанс (Мурру 55), Габб'ядіні (Ламмерс 67)

Попередження: Абрагам, Спінаццола, Смоллінг — Мурільо, Дзанолі, Паолетті, Вінкс

Вилучення: Мурільо 55 (друга жовта)