Колишній головний тренер донецького Шахтаря італієць Роберто Де Дзербі за ходом поточного сезону почав працювати на чолі англійського Брайтона, який потребував нового керманича після відходу Грема Поттера до лондонського Челсі.

Однак успішні виступи "чайок" під керівництвом Де Дзербі не залишились без уваги збоку інших команд АПЛ, і, зокрема, лондонський Тоттенгем, згідно чуток, почав придивлятись до можливої заміни для Антоніо Конте.

Під час свого останнього інтерв’ю головний тренер Брайтона прокоментував свою роботу в поточному клубі.

"Люди почали говорити про нас та про якість нашої гри. Це надихає, є привід пишатись собою. Проте ми маємо бути сфокусованими лише на кожній наступній грі. У нас є чітка мета цього сезону — для гравців та мене вона є однаковою.

У мене є ще багато років за контрактом із Брайтоном. Я щасливий працювати тут та отримую задоволення від управління команди. Не можу бажати більшого в цій ситуації, бо це дуже хороший момент моєї кар’єри та життя загалом", — заявив італійський фахівець.

