Італія

Потенційна заробітна платня португальського фахівця дійсно вражає.

Португальський головний тренер Жозе Моурінью на власному футбольному шляху вже встиг побачити багато чого, і разом із тим завоював чимало трофеїв за часи роботи на чолі понад десяти клубів.

Наразі в нього є чинним до 2024 року контракт з італійською Ромою, однак останнім часом щодо персони досвідченого 60-річного фахівця зосереджено чимало чуток щодо потенційної зміни місця роботи.

Особливо вражає остання інформація від італійських ЗМІ стосовно пропозиції дворічного контракту на чолі збірної Саудівської Аравії.

Представники заможної східної країни за послуги Моурінью готові заплатити чимало, а саме 120 млн євро — по 60 млн євро за кожен рік роботи з головною командою країни.

Річ у тім, що одна з сенсацій минулорічного чемпіонату світу-2022 в Катарі залишилась без головного тренера в особі Евре Ренара, який поїхав працювати до Франції з місцевою жіночою збірною.

Як повідомляється, наразі Моурінью очікує на зустріч із керівництвом Роми, під час якої відбудеться фінальне обговорення можливого трансферу.