Італія

Неаполітанці хочуть зберегти захисника.

Наполі готується до продуктивного літнього трансферного вікна, зважаючи на великий попит на гравців команди.

Втям, як повідомляє Sky Italia, Наполі хоче зберегти центрального захисника Аміра Ррахмані та зробив гравцю пропозицію.

Зазначимо, що в цьому сезоні 29-річний захисник провів 26 матчів, в яких відзначився двома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі офіційно продовжив контракт із Жуаном Жезусом.