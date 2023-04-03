Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 2 квітня.
Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У неділю, 2 квітня:
Лондонський Челсі завершив відносини з головним тренером Гремом Поттером.
Мілан розтрощив абсолютного лідера поточного розіграшу Серії A, Наполі, на його полі.
Нападник Артем Бєсєдін забив перший гол за 706 днів.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.