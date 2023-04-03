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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 2 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 2 квітня:

Лондонський Челсі завершив відносини з головним тренером Гремом Поттером.

Мілан розтрощив абсолютного лідера поточного розіграшу Серії A, Наполі, на його полі.

Нападник Артем Бєсєдін забив перший гол за 706 днів.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.