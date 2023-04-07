Італія

Один із ключових гравців "россонері" може залишитися в клубі.

Вінгер Мілана Рафаель Леау, найімовірніше, продовжить свої виступи у складі "россонері". Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, сторони змогли усно домовитися про продовження угоди, згідно з якою зарплата португальця становитиме близько п'яти мільйонів євро.

Чинний контракт Леау розрахований до літа 2024 року. Леау буде готовий підписати нову угоду після того, як точно стане відомо, чи Мілан потрапить до Ліги чемпіонів наступного сезону.

Також Мілан готовий покрити суму штрафу футболіста, оштрафованого на 19 млн євро за розірвання контракту зі Спортінгом.

Нинішнього сезону Леау провів 36 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав вісім гольових передач.