Нова угода з португальцем буде розрахована на рік чи два.
Рафаель Леау, Getty Images
04 квітня 2023, 13:50
Вінгер Мілана Рафаель Леау може продовжити свої виступи у складі "россонері". Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 23-річний португалець продовжує вести переговори з керівництвом італійського клубу про продовження контракту, який буде розрахований на рік чи два.
Також наголошується, що у разі нової угоди, Леау зароблятиме вчетверо більше.
Зараз вінгер заробляє 1,8 мільйонів євро на рік, а за нового контракту його оклад становитиме близько семи мільйонів євро на рік.
Нинішнього сезону Леау провів 36 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав вісім гольових передач.