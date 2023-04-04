Італія

Нова угода з португальцем буде розрахована на рік чи два.

Вінгер Мілана Рафаель Леау може продовжити свої виступи у складі "россонері". Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 23-річний португалець продовжує вести переговори з керівництвом італійського клубу про продовження контракту, який буде розрахований на рік чи два.

Також наголошується, що у разі нової угоди, Леау зароблятиме вчетверо більше.

Зараз вінгер заробляє 1,8 мільйонів євро на рік, а за нового контракту його оклад становитиме близько семи мільйонів євро на рік.

Нинішнього сезону Леау провів 36 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав вісім гольових передач.