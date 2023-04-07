Італія

Колектив Лучано Спаллетті зміг здобути три залікові бали у важливій грі.

У рамках 29 туру італійської Серії А Лечче вдома зустрічався з Наполі.

Гості відкрили рахунок на 18 хвилині гри. Кім Мін Дже віддав пас на Ді Лоренцо, який скористався передачею та відкрив рахунок.

На початку другого тайму Лечче відігрався. Ді Франческо опинився першим на добиванні у штрафному, відправивши м'яч у ніжній лівий кут.

А згодом Наполі знову повів у рахунку. Щоправда у центрі подій опинився захисник Лечче Галло, який переправив м'яч у власні ворота.

Лечче — Наполі 1:2

Голи: Ді Франческо, 52 — Ді Лоренцо, 18, Галло (АГ), 64

Лечче: Фальконе — Гендре, Баскіротто, Умтіті, Галло — Х'юлманд, Малех (Аскілдсен, 80), Гонсалес (Гельгасон, 71) — Удін (Стрефецца, 80), Сессай (Фонкерлін Перссон, 80), Ді Франческо (Банда, 88).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін Дже, Руї (Олівера, 90+4) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Ельмас, Кварацхелія (Дзербін, 90+4), Лосано (Ндомбеле, 66) — Распадорі (Сімеоне, 66, Політано, 82).

Попередження: Гендре, Ндомбеле, Умтіті.