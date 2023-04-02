Італія

Відбулися чергові матчі 28 туру італійського чемпіонату.

Сьогодні, 2 квітня, відбулися чергові матчі 28 туру італійської Серії А.

У першій грі Лаціо в гостях розібрався із Монцею з рахунком 2:0. Перемогу римській команді принесли забиті м'ячі у виконанні Педро та Сергія Мілінковича-Савича.

Після 28 ігор Лаціо набрав 55 очок та посідає друге місце в Серії А, а у Монци — 34 бали та 13 рядок.

Монца — Лаціо 0:2

Голи: Педро, 13, Мілінковіч-Савич, 56.

Монца: Ді Грегоріо — Аугустон, Донаті, Марі, Сантос (Антов, 59), Куррія — Мачін (Барберіс, 80), Ровелла (Колпані, 60) — Капрарі (Гюстк'єр, 71), Сенсі, Петанья (Мота, 59).

Лаціо: Проведель — Хісай, Романьолі, Казале, Лаццарі (Пеллегріні, 83) — Альберто (Башич, 71), Катальді (Весіно, 71), Мілінкович-Савич — Дзакканьї, Педро (Іммобіле, 65), Андерсон.

Попередження: Куррія, Капрарі, Сантос, Донаті, Сенсі — Дзакканьї, Андерсон.

У другому матчі Спеція поділила очки із Салернітаною. Матч закінчився із рахунком 1:1. На автогол у виконанні Маттіа Кальдари, господарі поля відповіли влучним ударом Ельдора Шомуродова.

Після 28 ігор Салернітана набрала 28 очок та знаходиться на 15 місці, а у Спеції – 25 балів та 17 рядок перед зоною вильоту.

Спеція — Салернітана 1:1

Голи: Шомуродов, 70 — Кальдара, 43 (автогол).

Спеція: Драговські — Ніколау (Бастоні, 77), Ампаду, Кальдара, Аміан — Коваленко (Журковський, 46), Екдаль (Вишневські, 85), Бурабія — Г'ясі (Агудело, 54), Верде (Мальдіні, 46), Шомуродов.

Салернітана: Очоа — Брадарич, Пірола (Фасіо, 80), Д'ємбер, Данилюк, Самбія (Кастанос, 80) — Кулібалі, Вільєна (Бонаццолі, 80) — Кандрева (Бохінен, 69), Діа, Пьонтек (Маджоре, 55).

Попередження: Кулібалі.