Італія

Захисник Валенсії може перебратися в Серію А.

Ювентус розглядає різноманітні варіанти посилення захисної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, туринський клуб хоче підписати захисника Валенсії Хосе Гая.

Іспанський футболіст не так давно подовжив контракт з левантійцями до літа 2027 року, проте може спокуситись на переїзд в іменитий клуб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус може підписати іншого захисника — представника Манчестер Сіті Еймеріка Лапорта.