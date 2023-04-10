Захисник Валенсії може перебратися в Серію А.
Хосе Гая, getty images
10 квітня 2023, 18:59
Ювентус розглядає різноманітні варіанти посилення захисної ланки в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, туринський клуб хоче підписати захисника Валенсії Хосе Гая.
Іспанський футболіст не так давно подовжив контракт з левантійцями до літа 2027 року, проте може спокуситись на переїзд в іменитий клуб.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус може підписати іншого захисника — представника Манчестер Сіті Еймеріка Лапорта.