Італія

Тренер Ювентуса прокоментував перемогу своєї команди.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував мінімальну перемогу над Спортінгом з Лісабона на офіційному сайті клубу.

"Кожна людина в нашій установі дає нам можливість грати добре. Ми припустилися деяких помилок, нам потрібно виправлятися, як в їхній атаці на фініші, коли Перін зробив два важливі сейви. Але в другому таймі ми піднімалися з трьома півзахисниками, знайшли більше простору і ширини. Вітаю хлопців, нелегко було виграти без пропущених голів. Як я завжди кажу, футбол – це математичне рівняння.

Я почав з трійкою попереду, які часто залишалися за лінією м’яча, що створювало труднощі для нас проти команди, яка біжить у контратаки так, як це робить Спортінг. Потрібно тримати рівновагу. Однак це непростий сезон, гравцям потрібен час, ми повинні допомогти їм рости. Грати за Юве нелегко: Гатті покращується після важкого моменту, тому що він губка, він вбирає все, багато чому вчиться і ще має багато можливостей для подальшого вдосконалення. Зараз у нас є важлива мета – націлитися на Аталанту, яка випереджає нас на чотири очки. Ми повинні поставити перед собою ці цілі і вірити в них навіть більше — ми не повинні бути задоволені, ми повинні виграти в Сассуоло".