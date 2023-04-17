Італія

Проміжні підсумки сезону бразильської зірки Ювентуса.

Примітка: матеріал був написаний до матчу з Сассуоло.

"Інколи вони називають мене "Філософом", — розповідає Данило The Athletic. Мається на увазі, з повагою, на відміну від того, коли Златан Ібрагімович застосував такі слова до Пепа Гвардіоли під час свого перебування в Барселоні. Швед кидав виклик ідеям тренера.

Натяки на Канта і Декарта в роздягальні Ювентуса — це, навпаки, реверанс інтелекту Данило. Він став лідером "бьянконеррі" після того, як перейшов із Манчестер Сіті за угодою про обмін. У протилежному напрямку майже чотири роки тому поїхав Жоау Канселу.

У цьому сезоні Данило відіграв більше, ніж будь-хто інший за Ювентус. 22 рази був капітаном команди за відсутності Леонардо Бонуччі через травму. Мало хто б довірив йому пов’язку, коли він прийшов до Турина влітку 2019 року. Очікувалося, що Маттейс де Лігт, Мануель Локателлі та Пауло Дібала стануть капітанами команди після Джорджіо К’єлліні, який перебрався в MLS наприкінці минулого сезону.

"Лео (Бонуччі) — людина і гравець, на якого я можу спертися", — пояснює Данило. "Я намагаюся допомогти нашим менш досвідченим гравцям".

Адже Данило виграв усе, що можна виграти в клубній кар'єрі. Він забив переможний гол у фіналі Кубка Лібертадорес у 2011 році, а в січні наступного року вирушив до Європи, щоб приєднатися до Порту. Він двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів в Реалі, перемагав у англійській Прем’єр-ліги з Сіті, а також виграв усе на національному рівні в Італії.



Фото - Getty Images

Досвід та мудрість, яку він має передати дітям із програми "Next Gen" для Ювентуса, таким як Самуель Ілінг-Джуніор, Ніколо Фагіолі, Фабіо Міретті, Матіас Соуле та Енцо Барренечеа, є значною.

Прізвисько "Філософ" частково походить від його захоплення книгами. Коли Данило виходить з автобуса і йде вниз по схилу до роздягалень на стадіоні Allianz, він, імовірно, триматиме книжку, ніж гаджет.

"Мені подобається читати та вивчати нове", — каже він. Зазвичай, це психологія, а не філософія. Мартін Селігман, автор книги "Навчений оптимізму", є тим, до кого він звертається. Він наголосив, що Ювентусу потрібно навчитися бути оптимістом в цьому сезоні. "Як ви думаєте, чи могла б будь-яка інша команда зробити те, що ми робимо, якби, маючи стільки травмованих (Поля Погба, Федеріко К’єзу та Анхеля Ді Марію), з ними трапилося те саме?".

Невдачі, які зазнав Ювентус, низка несправедливостей, на думку Данило та клубу, могли приголомшити команду та зруйнувати моральний дух. У вересні переможний матч у компенсований час вдома проти Салернітани був скасований. Це рішення коштувало Ювентусу двох очок. Ще й Мілік отримав другу жовту картку за святкування голу, який зрештою не зарахували.

Через пів року Данило все ще виглядає приголомшеним. "Для мене це було неймовірно", — каже він. Всередині команди цей епізод задав настрій до кінця сезону.

Массіміліано Аллегрі та його гравці вже були під тиском. Старт сезону видався вкрай складним. Поразки від Монци, а потім від Маккабі в ЛЧ були несподіваними. Ювентус вперше майже за десять років вилетів з Ліги чемпіонів після групового етапу, і тег "AllegriOut" знову став популярним в Інтернеті.

Не встиг Ювентус змінити ситуацію, зробивши вражаючу серію з шести перемог поспіль, як Андреа Аньєллі та правління раптово пішли у відставку.

Після відновлення Серії А в січні, поразка 1:5 на виїзді від Наполі супроводжувалася штрафом у 15 очок. Ювентус перейшов від перспективи боротьби за титул до роздумів про виліт. Ніщо з цього не було під контролем гравців. Це могло вбити їх.

"Там, де є криза, я бачу можливість", — каже Данило. "Нам було потрібно це, щоб зблизити нас, стати ще міцнішою сім’єю, мати ще більше відчуття приналежності до Ювентуса. Це видно на полі. Бувають часи, коли ми не можемо грати в найкращий футбол, але ви бачите рішучість, жертву та прихильність. Це найкраще в Юве".

Незалежно від вашої думки про негаразди в клубі поза полем, здатність Аллегрі та його гравців заспокоїти шум навколо них і досягти результатів була надзвичайною.

Одна з книжок, яку зараз читає Данило, написана священником Фабіо Де Мело. "У ній йдеться про те, як знайти свою сутність, про те, як відкинути все те, що вас не приголомшує, про те, щоб не дозволяти речам, які, можливо, через вплив інших і середовища, в якому ми живемо, здаються відображенням нас самих, але насправді такими не є".

Останнім часом спостерігати за Ювентусом — означає створювати враження, що Данило купив свою копію для всіх у команді.

Клуб залишився вірним собі, незалежно від зовнішнього сприйняття. Вони перемогли 12 разів у 15 іграх з початку лютого. Ця серія вивела їх до чвертьфіналу Ліги Європи та півфіналу Кубка Італії.

У глибині душі Ювентус завжди був командою синіх комірців. Їхні ігри на старому туринському стадіоні Комунале були відпочинком наприкінці важкого тижня для працівників заводів FIAT у Лінготто та Мірафіорі. В основі фірмового стилю завжди лежало створення чогось міцного та надійного, чого бажає кожен.

Стиль або його уявна відсутність знову стали предметом дебатів цього сезону, хоча він і повторює девіз клубу: "Перемога не просто важлива, це єдине, що має значення". Це підтверджують слова Аллегрі: "Я не хочу завжди вигравати 1:0. Я ніколи цього не хотів".



Фото - Getty Images

Данило повторює свого тренера.

"Ми прагнемо забити два-три голи в кожній грі. Було б краще виграти (з більшим відривом) з більшим спокоєм. Але якщо ми не можемо забити й все йде не так, як хотілося б, у нас є можливість не пропускати. Ми захищаємося як сім'я і залишаємо все на полі. Наші нові футболісти спочатку цього не розуміють, але потім вони це усвідомлюють. У цьому сила Юве".

Брудна гра. Потворна сторона футболу

"Якщо люди аналізують перемогу над Інтером з рахунком 1:0 (на Сан-Сіро 19 березня), вони можуть говорити про гру рукою (Адріена Рабіо). Але у нас було багато шансів. Ми могли забити ще два-три голи, і гра була б іншою. У підсумку ми перемогли лише з рахунком 1:0, і сприйняття інше.

Але я віддаю перевагу виграти 10 ігор поспіль з рахунком 1:0, ніж перемогти 1 раз з рахунком 10:0.

Такий погляд на речі та стан душі Ювентуса суперечить на культурному рівні бразильському підходу до футболу. Дані Алвес покинув Ювентус через сезон після свого приходу. Він навіть заявив, що клуб зробив помилку, підписавши його. "Якщо ви поставите надзвичайно захисного гравця в таку команду, як Барселона, це не має сенсу", — сказав він. "Таким же чином, якщо ви поставите атакувального крайнього захисника в команду, створену для захисту, це буде помилкою. Структурно Ювентус був створений для захисту, тоді як я хочу просуватися вперед, і це суперечило їхнім уявленням про команду, і означало, що я не грав так багато, як хотілося б.

Історично склалося так, що коли ви згадуєте південноамериканців, які грали за Ювентус, на думку спадають, як правило, уругвайці, такі як Паоло Монтеро, роботяга Родріго Бентанкур. Або аргентинці: вуличні таланти — Омар Сіворі, Паоло Дібала та Карлос Тевес.

Стилістично Ювентус і Бразилія, як правило, не йдуть пліч-о-пліч (хто-небудь пам’ятає, що Дієго Рібас провалився в Турині?), принаймні не так, як Мілан і Бразилія робили це в минулому. "За останнє десятиліття все змінилося", — заперечує Данило. Найкращі клуби світу вже не шукають в Бразилії лише таких нападників, як Роналду чи Роналдінью.

"Подивіться, в захисті топклубів є бразильці, які або капітани, або виконують "чорнову роботу". Є Маркіньйос в ПСЖ, Тьяго Сілва в Челсі, Каземіро в Ман Юнайтед, Аліссон у Ліверпулі, Едерсон у Сіті. Сприйняття бразильських футболістів змінилося.

"Я хотів би грати поруч з Каземіро. Тут він був би як вдома".



Фото - Getty Images

Задня лінія Ювентуса, відома своєю обороною, більшу частину цього сезону була виключно бразильською, а Даніло та Алекс Сандро переосмислили себе як центральні захисники, вони грали поруч з Бремером. "Бразильська оборона в Італії — це джерело гордості", — каже Данило. "Тут є школа захисту, і ми добре навчилися, тому що ми граємо з такими хлопцями, як Бонуччі, які пройшли навчання в університеті захисту з Джорджіо (К’єлліні) і Андреа (Барцальї)".

На тлі повідомлень про те, що Анчелотті очолить збірну Бразилії, Даніло сподівається попрацювати з видатним італійцем. "Якщо буде прийнято рішення обрати хорошого, досвідченого іноземного тренера, у мене з цим не буде проблем", — каже Данило. "Якщо він досягне хороших результатів, люди навчаться йому довіряти, навіть якщо він іноземець. Це не було б проблемою". На його думку, Бразилія має бути відкритою.

Данило був фанатом попереднього тренера національної збірної Тіте і грав для нього таку ж гібридну роль, як і в Сіті під керівництвом Гвардіоли та в Ювентусі під керівництвом Андреа Пірло. Саме тому Манчестер Юнайтед висловив зацікавленість у його підписанні.

"Робота з Пепом змінила моє бачення футболу майже на 100 відсотків", — каже Данило. "Він найкраще вміє навчати гравців. Йому вдається донести свої ідеї до всіх, і це полегшує роботу. Те, як я дивлюся на футбол, базується на просторі: "Де суперник і м’яч?". Я йду туди, де є простор.

Коли Ювентус призначив Пірло, у нього була така ж ідея (як у Пепа). Мені дуже подобається грати в цій гібридній ролі. Для мене це не лише сьогодення гри, але й майбутнє. Стає важче знайти простір і здивувати суперника, тому, на мій погляд, ми перебуваємо на етапі, коли амплуа більше не мають значення. Це кінець позиційної гри, якою ми її знаємо", — додав гравець.

Після виграшу титулу під керівництвом Мауріціо Саррі, а також Кубка Італії та Суперкубка з Пірло Данило сподівається додати в музей клубу Лігу Європи цього сезону під керівництвом Аллегрі.

"Саррі та Пірло були різними, але думали про футбол однаково. Вони хотіли коротких передач і того, щоб усі грали близько один до одного. Аллегрі дивиться на футбол більш прямо, з довгими м'ячами, з агресією, що є ще одним способом перемогти. Я вчився у всіх, але я думаю, що Містер (Аллегрі) зараз — правильний тренер для Ювентуса. Він неймовірний "алленаторе".

"З усіх, з ким я працював, він найкращий менеджер, — каже Данило, — і це не слід сприймати як належне, оскільки налагоджувати стосунки з людьми нелегко. Я не знаю, чи були б інші тренери здатні на те, що він робить, мотивуючи гравців таким чином, щоб залишатися зосередженими на полі. Це був непростий сезон, і він правильно впорався з ситуацією".



Фото - Getty Images

Загалом непохитний у поведінці та обдарований почуттям гумору, щоб висвітлити речі в найдраматичніші та напружені часи, Аллегрі зумів провести Ювентус крізь шторм.

Гравці також важко пережили нічию в першому півфіналі Кубка Італії минулого тижня вдома проти Інтера. Вони погано відреагувавши на гол Ромелу Лукаку в компенсований час. Його звичайне святкування голу було неправильно витлумачено як відсутність поваги до вболівальників Ювентуса та призвело до скандалу. Закінчилось все вилученням Хуана Куадрадо.

Після цього Даніло дісталося за те, що підтримав свого партнера по команді Куадрадо і назвав рішення показати Лукаку другу жовту картку "нормальним" — точку зору, яку поділяють італійські експерти з суддівства. Він не виправдовував расистські образи на адресу Лукаку. Далеко не так. Данило написав у Твіттері, що вважає, що "кожний акт расизму має бути рішуче засуджений", і очолив ініціативи Ювентуса з цього питання.

На одному з них він став партнером подкасту Sulla Razza, який протистоїть інституційному расизму, культурному присвоєнню та мові ненависті. Данило брав участь у другому сезоні.

"Потрібно бути більше інтересу навколо цього питання", — каже він. "У наш час важливо розуміти досвід людей з іншого середовища. Ми не можемо думати лише про себе. Я дізнався щось нове, працюючи в підкасті".

Дітям іммігрантів в Італії, як у випадку з Маріо Балотеллі, досі відмовляють у громадянстві до їх 18-річчя, а реформа законодавства не просунулася. "Це мене здивувало", — каже Данило. "Я не знав, що це так".

Тим часом Ювентус встановив особу двох уболівальників, які ображали Лукаку, і повідомив про них правоохоронним органам. Неповнолітньому вболівальнику можуть заборонити відвідувати футбол 10 років, а дорослий отримає бан на все життя. Подібні дії були вжиті, коли голкіпер Мілана Майк Меньян зазнав расистських образ на стадіоні Альянц на початку цього сезону.

Скудетто вже не виграти, хоча Ювентус посяде друге місце, якщо його штраф у 15 очок буде скасовано на слуханнях наступного вівторка. Це не те місце, на якому Данило уявляв собі команду. "Ювентус не починає сезон, щоб фінішувати другим або третім", — каже він. "Це неможливо. Ми не можемо цього допустити. Я почав сезон, думаючи про титул. Наполі був неймовірним у цьому сезоні. Вони одна з найкращих команд Європи".

"Ми виграли багато ігор після штрафних очок і просунулися в Лізі Європи та Кубку Італії. В Серії А — другі. Ми заробили очки на полі. Отже, враховуючи все, що сталося, у нас хороший сезон", — підсумував Данило.

Повірте, "Філософ" поставиться до цього по-філософськи.

За матеріалами The Athletic