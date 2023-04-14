Ліга Європи

Наставник "нервіонців" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (2:2).

"У другому таймі ми грали краще, нам вдалося трохи більше контролювати суперника. У перерві я сказав гравцям, щоб вони розслабилися та використали свої шанси.

Ідея полягає в тому, щоб завжди йти вперед, але в першому таймі ми не могли, тому що суперник робив все дуже швидко, і нам потрібно було півгодини, щоб правильно зайняти позиції та адаптуватися.

У нас був добрий другий тайм, який із травмою Лісандро давав нам можливість навіть виграти цю гру.

У цьому турнірі душа Севільї дуже важка для інших команд. Навіть Юнайтед, ведучи в рахунку 2:0, не злякав нас. Це історія Севілья в цьому турнірі, що робить його ще цікавішим.

Це був найкращий спосіб підготуватися до гри з Валенсією, і досягти ще одного гарного результату на Местальї. У нас є лише три дні на відновлення, і ми повинні будемо задіяти тих, хто фізично кращий і хто може грати від початку до кінця", — наводить слова Менділібара прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Севілья.