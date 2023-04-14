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Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу жіночих сбірних, що відбувся 13 квітня 2023 року.

Жіноча збірна України у товариському матчі обіграла національну команду Естонії (1:0).

Матч проходив на стадіоні Спортленд-Арена у Таллінні. Це був перший матч "синьо-жовтих" за півроку.

Перемогу підопічним Луїса Кортеса приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Ольги Овдійчук наприкінці першого тайму.

Ця гра проходила у рамках підготовки збірної України до першої в історії жіночої Ліги націй.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Естонія — Україна:

Естонія — Україна 0:1

Гол: Овдійчук, 45.

Естонія: Корк, Рамет, Волков (Даут, 46), Ніїт, Таммік, Розен, Хіманен (Мехевец, 46), Саар (Трейберг, 67), Ліллемяє, Баннікова, Мерісалу.

Україна: Бондарчук, Корсун, Апанащенко (Подольська, 76), Шматко, Романенко, Калініна (Кочнєва, 84), Хімич (Гірин, 46), Петрик (Китаєва, 68), Овдійчук, Козлова (Панцулая, 76), Куніна (Котяш, 68).

Попереджені: Мехевец — Хімич.