Ліга Європи

Слова коуча Спортінга після поразки від Юве.

Головний тренер Спортінга Рубен Аморім прокоментував поразку від Ювентуса в першому чвертьфіналі Ліги Європи (0:1).

"Ми домінували у матчі. Достатньо подивитися на кількість створених моментів та на те, як ми контролювали гру. Ми чудово оборонялися проти топових гравців і мало дозволили Ювентусу в атаці.

Попереду ми створили кілька нагод, але не забили. Це якнайкраще говорить про нашу поточну форму, але хороша новина в тому, що ми матимемо ще одну можливість на своєму стадіоні", – сказав Рубен Аморім.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Спортінг.