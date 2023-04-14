Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Матвій Бідний пояснив новий наказ Міністерства молоді та спорту України.

Заступник Міністра молоді та спорту Матвій Бідний прокоментував новий наказ про заборону українським збірним брати участь у турнірах, де беруть участь спортсмени з росії та білорусі.

Через цей наказ виникли побоювання щодо збірної України, яка бере участь у відборі Євро-2024, де є білорусь.

"Я хотів би підкреслити, що рішення прийняте таким чином, що рішення про позбавлення федерації статусу національної приймається комісією.

У даному випадку воно не спрямоване на те, щоб за формальною ознакою позбавити чи покарати когось. Йдеться про те, що в кожному випадку буде розглядатися позиція федерації, яким чином вона буде відстоювати інтереси нашої держави у воєнний час.

Ми по кожному конкретному випадку будемо розглядати і реагувати окремо. Ми багато роботи робимо на упередження, працюємо з міжнародними партнерами, закликаємо, працюємо разом з національними федераціями, які ведуть перемовини з міжнародними федераціями щодо недопуску, працюємо з дипломатичним корпусом.

Сьогодні є така певна спекуляція, що ми умиваємо руки і звільняємо простір для росіян – це зовсім не так. Те, що спортсмени не будуть брати участь у змаганнях – це не означає, що ми туди не поїдемо і не будемо боротися за свої права і наголошувати на неприпустимості участі агресора в міжнародних змаганнях. Ми теж пропрацьовуємо механізм, як це буде робитися.

Основне рішення буде приймати федерація – УАФ. Думаю, що в нас ще достатньо часу, щоб вивірити позиції. Я знаю, що вони будуть змагатися в різних групах і не будуть перетинатися безпосередньо в рамках одного заходу. Будемо дивитися.

Я впевнений, що для наших футболістів так само неприпустимо виходити на один майданчик, дивитися в очі і тиснути руки агресорам", - сказав Бідний в ефірі Суспільне.

Раніше Роман Зозуля поділився своїми думками після нового наказу Міністерства молоді та спорту України.