Італія

Невдала смуга команди Сімоне Індзагі продовжується.

Міланський Інтер у матчі 30 туру італійської Серії А на своєму полі поступився Монці з рахунком 0:1.

За інформацією OptaPaolo, "неррадзурі" вперше у своїй історії програли три домашні матчі із сухим рахунком у чемпіонаті Італії. До цього команда Сімоне Індзагі програла Ювентусу та Фіорентіні.

Після 30 турів Інтер посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 51 очко. До зони Ліги чемпіонів лише два бали.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Емполі. Гра відбудеться 23 квітня, о 13:30 за київським часом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Монца.