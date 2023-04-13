Італія

"Нерадзуррі" відмовились від ідеї підписання гравця.

В Інтері відкинули ідею підписання контракту з нинішнім півзахисником Ліверпуля Набі Кейта, про це повідомляє FC Inter News.

У 2018 році Ліверпуль заплатив 60 мільйонів євро за підписання контракту з РБ Лейпциг, і в цьому сезоні він провів 13 матчів, але його контракт закінчується в червні. Раніше повідомлялось, що Кейта пропонували Мілану та Інтеру, але останні не захотіли підписувати травматичного виконавця. Крім того, босів клубу не влаштовує високі фінансові запити футболіста.

Нагадаємо, що також мерсисайдську команду покинуть Алекс Окслейд-Чемберлен та Артур Мело.