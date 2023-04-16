Італія

Слова коуча після несподіваної нічиєї в чемпіонаті.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував нічию з Вероною в чемпіонаті Італії (0:0).

"Суперник закрився на своїй половині поля, у нас не було вільного простору. Ми багато володіли м'ячем, але ніякої користі з цього не могли отримати.

Верона звикла до такої гри й почувала себе комфортно, вбиваючи темп", — цитує Спаллетті Сalcionapoli1926.it.

Звіт про суботній матч Наполі — Верона читайте на Football.ua.