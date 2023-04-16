Слова коуча після несподіваної нічиєї в чемпіонаті.
ЛУЧАНО СПАЛЕТТІ - GETTY IMAGES
16 квітня 2023, 13:45
Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував нічию з Вероною в чемпіонаті Італії (0:0).
"Суперник закрився на своїй половині поля, у нас не було вільного простору. Ми багато володіли м'ячем, але ніякої користі з цього не могли отримати.
Верона звикла до такої гри й почувала себе комфортно, вбиваючи темп", — цитує Спаллетті Сalcionapoli1926.it.
Звіт про суботній матч Наполі — Верона читайте на Football.ua.