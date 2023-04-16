Німеччина

Критика тренера після нічиєї з аутсайдером.

Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував нічию з Гоффенгаймом (1:1) в чемпіонаті Німеччини.

"Результат для мене є найважливішим, але те, як ми грали, розчарувало. Занадто повільно і забагато помилок. Ми мали момент, коли ми неправильно віддали шість-сім передач за 60 секунд.

Ми зробили крок назад, хоча була можливість зробити крок уперед та відчути впевненість. Нічого з цього не вдалося. Я здивований цією грою після того, як ми зіграли проти Фрайбурга та 70 хвилин проти Манчестер Сіті.

Я справді відчув енергію на тренуваннях. Тепер я абсолютно незадоволений", — слова Тухеля наводить Bayern & Germany.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Гоффенгайм.