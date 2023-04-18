Італія

Італієць готовий змінити Моурінью.

Рома допускає, що Жозе Моурінью може залишити команду вже влітку цього року, тому розглядає потенціальну заміну.

Як повідомляє видання Calciomercato, римський клуб планує призначити головним тренером Антоніо Конте, якщо "Особливий" залишить команду.

Зазначимо, що на цей момент Рома йде на третій сходинці турнірної таблиці з 56 набраними балами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем при Конте набирав в АПЛ 1,88 очка в середньому — більше тільки при Почеттіно.