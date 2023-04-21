Італія

У півфіналах зіграють п'ять клубів з Італії, по два з Англії та Іспанії, а також один із Німеччини.

Цього тижня пройшли матчі-відповіді 1/4 фіналів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, за підсумками яких визначилися півфіналісти турнірів.

За інформацією OptaPaolo, вперше в історії одного сезону п'ять італійських команд пробилися до півфіналів єврокубків.

У півфінали Ліги чемпіонів пройшли Інтер та Мілан, які зіграють між собою.

До 1/2 фіналу Ліги Європи вийшли Ювентус та Рома, які зіграють із Севільєю та Баєром відповідно.

У півфінал Ліги конференцій пройшла Фіорентина, яка зустрінеться із Базелем.

Що ж до інших півфіналістів, то ними стали Реал, Манчестер Сіті, Вест Гем та АЗ Алкмар.