У півфіналах зіграють п'ять клубів з Італії, по два з Англії та Іспанії, а також один із Німеччини.
Гравці Інтера, Getty Images
21 квітня 2023, 08:30
Цього тижня пройшли матчі-відповіді 1/4 фіналів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, за підсумками яких визначилися півфіналісти турнірів.
За інформацією OptaPaolo, вперше в історії одного сезону п'ять італійських команд пробилися до півфіналів єврокубків.
У півфінали Ліги чемпіонів пройшли Інтер та Мілан, які зіграють між собою.
До 1/2 фіналу Ліги Європи вийшли Ювентус та Рома, які зіграють із Севільєю та Баєром відповідно.
У півфінал Ліги конференцій пройшла Фіорентина, яка зустрінеться із Базелем.
Що ж до інших півфіналістів, то ними стали Реал, Манчестер Сіті, Вест Гем та АЗ Алкмар.