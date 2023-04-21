Італія

Португальський фахівець у своїй манері поділився думками про повернення очок для "старої синьйори".

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував повернення очок для туринського Ювентуса в італійській Серії А.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Ювентусу тимчасово повернули 15 очок у турнірній таблиці чемпіонату Італії. Проте покарання може бути задіяне повторно.

"Ювентусу повернули очки не сьогодні, а три місяці тому! Я давно говорив, що вже забув про мінус 15 очок. Я в Італії вже чотири роки, а не три дні", — наводить слова Моурінью інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Після повернення очок Ювентус піднявся на третє місце у турнірній таблиці Серії А, випереджаючи Рому на три очки.