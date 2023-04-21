Ліга Європи

У п'яти випадках португальський фахівець святкував успіх у турнірах.

Рома у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи обіграв Фєєнорд (4:1) після гостьової поразки (0:1), і пройшов у півфінал турніру.

Для головного тренера "вовків" Жозе Моурінью це буде 12 півфінал у єврокубках у його тренерській кар'єрі.

За цей час Моурінью п'ять разів святкував успіх у турнірах — два у Лізі чемпіонів з Порту та Інтером, у Лізі Європи з Манчестер Юнайтед та у Лізі конференцій з Ромою.

Також відзначимо, що Моурінью є єдиним тренером, який зміг виграти три єврокубкові турніри — Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій.

У півфіналі Ліги Європи Рома зустрінеться з леверкузенським Баєром, який вибив бельгійський Юніон.