Італія

Завершились два матчі чемпіонату Італії.

У рамках 31 раунду італійської Серії А завершились два матчі.

Монца вдома несподівано перемогла учасника Ліги конференцій від Італії Фіорентину — 3:2. Здобути три бали господарями допомогли автогол Бірагі та голи Моти і Пессіни. У гостей відзначились Куаме та Сапонара.

Монца - Фіорентина 3:2

Голи: Бірагі (АГ), 26, Мота, 43, Пессіна, 58 — Куаме, 8, Сапонара, 13

Монца: Ді Грегоріо — Іццо (Марлон, 87), Марі, Кальдірола, Куррія, Аугусто - Пессіна (Мачін, 68), Ровелла, Кольпані (Донаті, 68), Капрарі (Петанья, 78) — Мота.

Фіорентина: Террачано — Бірагі, Міленкович, Мартінес, Додо (Терзич, 80) — Мандрагора (Йович, 71), Амрабат, Сапонара, Барак (Кастровіллі, 59), Куаме — Кабрал.

Попередження: Іццо, Ровелла, Аугусто, Барак, Амрабат, Міленкович.

У паралельному матчі Удінезе не залишив шансів Кремонезе. Усі три голи Удінезе забив у першому таймі. Самарджич, Перес та Саксесс — стали їх авторами.

Удінезе - Кремонезе 3:0

Голи: Самарджич, 2, Перес, 27, Саксесс, 36

Удінезе: Сільвестрі — Бекао (Масіна, 84), Бійол, Перес, Ехізібуе, Удогі — Самарджич (Арслан, 65), Волас, Ловрич, Перейра — Саксесс (Бето, 42).

Кремонезе: Карнесеккі — Валері, Васкес, Б'янкетті, Сернікола (Айву, 47) — Бенассі, Кастаньєтті, Мейте, Буонаюто (Річчі, 75), Дессер (Квальята, 60), Тсаджу (Афена-Г'ян, 44).

Попередження: Самарджич, Валері, Сернікола.